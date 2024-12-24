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Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию будущего филиала Государственного Эрмитажа, посвященного воинской славе России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ», — сообщил Песков журналистам.

Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере.

«Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия», — сказал Песков.

«В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю», — добавил он.

выставки и музеи
Путин Владимир