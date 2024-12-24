Путину представили концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

«Татьяна Голикова представила президенту концепцию будущего музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ», — сообщил Песков журналистам.
Он рассказал, что в основе концепции лежит образ князя и полководца Александра Невского, а также его ратных подвигов, которые он в XIII веке совершал на берегах Невы в районе будущего Санкт-Петербурга и через несколько лет на Чудском озере.
«Именно в борьбе со шведами Александр Невский заложил основу ратных подвигов русского оружия», — сказал Песков.
«В дальнейшем, через несколько веков Петр Первый уже не завоевывал у шведов, а отвоевывал русскую землю», — добавил он.