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Жителей Молдовы ждет очередное испытание: Землю накроет магнитная буря — головной боли не избежать

Магнитная буря ожидается на Землю 25 декабря из-за вспышки на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря ожидается на Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце.

Период относительно низкой активности Солнца подходит к своему завершению. Накануне утром на Солнце отмечена вспышка среднего класса, но по своей интенсивности она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х, сообщает gazeta.ru.

По прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря. Это станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2.

Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8−10 часов. Есть вероятность, что в более высоких широтах можно будет увидеть полярное сияние.

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