Жителей Молдовы ждет очередное испытание: Землю накроет магнитная буря — головной боли не избежать

Магнитная буря ожидается на Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце.
Период относительно низкой активности Солнца подходит к своему завершению. Накануне утром на Солнце отмечена вспышка среднего класса, но по своей интенсивности она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х, сообщает gazeta.ru.
По прогнозам, выброс корональной массы с Солнца достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря. Это станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2.
Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8−10 часов. Есть вероятность, что в более высоких широтах можно будет увидеть полярное сияние.