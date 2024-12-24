Беларусь и Россия могут создать электромобиль Союзного государства. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Национальной академии наук Беларуси.
В сообщении сказано, что с 22 по 25 декабря 2024 года делегация Национальной академии наук во главе с академиком-секретарем отделения физико-технических наук Сергеем Щербаковым находится с визитом в организациях государственной корпорации «Росатом». Говорится, что цель состоит в обсуждении перспективных проектов в области электромобильности, а также возможности расширения направлений сотрудничества.
Сообщается, что члены делегации смогли посетить центр по разработке электромобиля АТОМ, где были представлены материалы по предлагаемой платформе. В сообщении отметили, что в ходе переговоров с руководством «Росатом», «КАМА», «Рэнера», «ТВЭЛ», представителями ведущих предприятий Министерства промышленности Беларуси стороны договорились рассмотреть создание совместного предприятия.
Кроме того, во время переговоров обсудили условия сотрудничества, касающиеся направления электромобильности. Речь идет про разработку, производство аккумуляторов на базе «Рэнера», локализации компонентов аккумуляторов. Также называются локализация компонентов «АТОМ». Уточняется, что стороны на переговорах обсудили разработку и создание электромобиля союзного государства на базе платформы «АТОМ».
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