Беларусь и Россия могут создать электромобиль Союзного государства

В сообщении сказано, что с 22 по 25 декабря 2024 года делегация Национальной академии наук во главе с академиком-секретарем отделения физико-технических наук Сергеем Щербаковым находится с визитом в организациях государственной корпорации «Росатом». Говорится, что цель состоит в обсуждении перспективных проектов в области электромобильности, а также возможности расширения направлений сотрудничества.