В Ростове осудили мужчину за госизмену и терроризм

В Ростовской области вынесен приговор за госизмену и совершение террористических актов. Об этом сообщили 24 декабря.
Южный окружной военный суд установил, что мужчина в 2022 году установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины. За это время он научился изготавливать взрывные устройства. Через тайники он приобретал самодельные взрывные устройства и их компоненты. Летом прошлого года он два раза привел взрывные устройства в действие на железных дорогах во время прохождения грузовых поездов.
В дальнейшем мужчина определил еще пять подобных объектов для совершения аналогичных действий, но его задержали правоохранители. В отношении него возбудили несколько уголовных дел.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.