В Ростове осудили мужчину за госизмену и терроризм

Южный окружной военный суд установил, что мужчина в 2022 году установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины. За это время он научился изготавливать взрывные устройства. Через тайники он приобретал самодельные взрывные устройства и их компоненты. Летом прошлого года он два раза привел взрывные устройства в действие на железных дорогах во время прохождения грузовых поездов.