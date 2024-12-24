Два фуникулера могут построить на склоне Черниговской набережной

Два фуникулера или эскалатора могут построить на склоне Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре 24 декабря.
Со слов Морозова, такое задание поручил губернатор Глеб Никитин. Фуникулеры позволят связать Черниговскую набережную, которая вскоре станет одной из точек притяжения в городе, с другими туристическими локациями в верхней части города. Так жители и гости столицы Поволжья смогут быстрее добираться до нужных мест.
Напомним, что «ФСК Регион» застроит жильем часть улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Компания возведет детсад, начальную школу, жилье, бизнес-центр, обустроит парковую и прогулочную зоны, восстановит ОКН «Куйбышевская водокачка». Еще один проект на Черниговской набережной реализует ООО «СЗ Близнецы», входящее в ГК GloraX. Общая площадь ЖК GloraX Premium Черниговская составит 145 тысяч квадратных метров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что торги по строительству правительственного квартала в Нижнем Новгороде объявят в 2025 году.