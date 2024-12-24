Два фуникулера могут построить на склоне Черниговской набережной

Со слов Морозова, такое задание поручил губернатор Глеб Никитин. Фуникулеры позволят связать Черниговскую набережную, которая вскоре станет одной из точек притяжения в городе, с другими туристическими локациями в верхней части города. Так жители и гости столицы Поволжья смогут быстрее добираться до нужных мест.