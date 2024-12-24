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Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Шестимиллионного туриста ожидают встретить в Крыму до конца года на фоне большого числа бронирований зимнего отдыха в отелях республики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на сложности с логистикой, к концу 2024 года в Крыму отдохнет около 6 млн человек — это более 20% роста относительного прошлого года. Люди едут, людям нравится, люди возвращаются».

сказал Тихончук

По его данным, сейчас число броней в отелях на территории республики в три раза выше, чем в предновогодний период 2023 года. При этом многие отели с развитой инфраструктурой поставили новогоднее бронирование «на стоп» уже в ноябре.

«Это говорит о том, что планка в 10 млн, которую мы хотим преодолеть в ближайшие годы — это реально даже без авиасообщения», — считает глава профильного комитета.

По его словам, в первую очередь рост турпотока связан с лояльной ценовой политикой, которой в этом году придерживаются отельеры. Кроме того, новогодний Крым предлагает туристу большие возможности в плане экскурсий и тематических мероприятий.

По состоянию на начало декабря в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

туризм и отдых