Уточнены периоды глобального похолодания на Камчатке

«Исследователи Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН изучили донные отложения в Тихом океане у восточного побережья полуострова. Было выявлено четыре периода похолодания в послеледниковую эпоху и впервые для региона обнаружено, что период резкого похолодания около 17,5−15 тыс. лет назад (стадиал Генрих 1) состоял из двух отдельных холодных этапов», — отметили в пресс-службе.