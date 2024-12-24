Уточнены периоды глобального похолодания на Камчатке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук установили, что период резкого похолодания, имевший место от 15 до 17,5 тыс. лет назад, состоял из двух отдельных холодных этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга.
«Исследователи Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН изучили донные отложения в Тихом океане у восточного побережья полуострова. Было выявлено четыре периода похолодания в послеледниковую эпоху и впервые для региона обнаружено, что период резкого похолодания около 17,5−15 тыс. лет назад (стадиал Генрих 1) состоял из двух отдельных холодных этапов», — отметили в пресс-службе.
Исследования проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова на 2024−2026 годы. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступил КамГУ в партнерстве с Камчатским институтом развития образования.
Основой исследования стал керн донных отложений длиной 458 см, отобранный на глубине свыше 1,9 тыс. м у подводного продолжения структуры Шипунского полуострова.
Ученые применили комплекс современных методов анализа, включая изучение диатомовых водорослей, спор и пыльцы, а также радиоуглеродное датирование и определение изотопного состава органического углерода. В образцах выявлено 67 родов диатомовых водорослей, в которые входят 185 видов и подвидов. Разработана биостратиграфическая шкала, включающая 14 диатомовых зон за последние 21 тыс. лет. Этот инструмент позволит проводить датировку донных отложений в других районах региона.
Потепление и похолодание.
Изученный период охватывает максимум последнего оледенения, переход к современному межледниковью и текущий теплый период (голоцен). Установлено, что в это время происходили существенные изменения климата, отразившиеся в характере осадконакопления. В образцах обнаружены свидетельства четырех периодов похолодания за последние 11,7 тыс. лет (в голоцене), когда температура поверхностных вод океана снижалась на 2−3 градуса.
Анализ микроископаемых организмов в донных отложениях позволил определить изменения температуры воды, солености, ледовитости и продуктивности океана. Ученые выявили, что около 14,7 тыс. лет назад произошло резкое потепление (период Бёллинг), за которым последовало короткое похолодание (старый Дриас), новое потепление (Аллерёд) и еще одно похолодание (молодой Дриас) около 12,9−11,7 тыс. лет назад.
«Понимание климатических изменений прошлого критически важно для развития Камчатского края. Эти данные помогут нам прогнозировать природные процессы, влияющие на рыболовство, сельское хозяйство, развитие прибрежной инфраструктуры. Результаты исследований будут использованы при разработке стратегии адаптации экономики региона к возможным изменениям климата», — отметила и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.