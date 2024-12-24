На сколько и когда вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Пока Минэкономразвития обещает, что в 2026 и в 2027 годах цены на газ станут ниже прогнозируемой инфляции. Однако в 2023 году министерство утверждало, что в 2025 году индексация платы граждан за коммунальные услуги составит 5,7%. Это почти вдвое меньше того значения, которое в итоге утвердило правительство.