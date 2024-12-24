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Стало известно, за что конкретно задержали бывшего председателя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина

На уволенного экс-главу Госжилнадзора Башкирии завели дело за взятку.
Источник: Комсомольская правда

Стали известно, за что конкретно задержали бывшего председателя Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики.

Согласно версии следствия, обвиняемый минувшим летом вместе с начальником отдела Госжилнадзора получил в качестве взятки 2,5 миллиона рублей от представителя строительной компании, которая возводила оптово-распределительный центр коммерческой организации в Благовещенске. За нее чиновники организовали беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.

За такие уже услуги Давлетшин вместе с тем же начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству получил 350 тысяч рублей от представителя подрядной организации за подписание заключения о соответствии построенной автономной системы теплоснабжения административного здания в городе Агидель.

Преступления выявили оперативники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемый задержан, с ним проводят следственные действия, решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства преступления, а также наличие аналогичных.

Кроме того, следственные органы продолжают расследование уголовного дела по обвинению двоих взяткодателей — начальника отдела и ведущего специалиста Госжилнадзора. По ходатайству следователя и решению суда их изолировали от общества.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров своим указом освободил председателя Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина от должности. Спустя пару часов выяснилось, что бывшего чиновника задержали силовики.

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