Голикова представила Путину концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 24 декабря, представила президенту России Владимиру Путину концепцию музейного оформления здания Биржи, которое станет одним из филиалов Эрмитажа и будет посвящено воинской славе РФ.
«По вашему поручению мы приступили к реставрации здания биржи, которое в 2016 году было передано Государственному Эрмитажу. В 2025 году будет 220 лет со дня постройки этого уникального здания, которое находится в уникальном месте — в самом широком месте Нивы — на стрелке Васильевского острова», — рассказала Голикова главе государства.
Вице-премьер также указала, что реставрацию хотелось бы завершить именно к следующему году, так как помимо 220-летия со дня постройки наступит также 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Государственный Эрмитаж получил разрешение на начало работ по укреплению фундамента здания Биржи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в середине июня 2019 года. Здание Биржи признано объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в начале XIX века по проекту архитектора Тома де Томона. С 1939 по 2014 год там находился Центральный военно-морской музей. С тех пор здание не используется.
Ранее во вторник Путин вручил директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель музея был награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».