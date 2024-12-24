Голикова представила Путину концепцию филиала Эрмитажа в честь воинской славы

Государственный Эрмитаж получил разрешение на начало работ по укреплению фундамента здания Биржи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в середине июня 2019 года. Здание Биржи признано объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в начале XIX века по проекту архитектора Тома де Томона. С 1939 по 2014 год там находился Центральный военно-морской музей. С тех пор здание не используется.