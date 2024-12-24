Ковальчук: у российских ученых есть много идей для конкуренции в области атома

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отечественные ученые могут предложить множество новых идей для продолжения технологического развития России в области атомной энергетики, чтобы обогнать страны-конкуренты. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Мы не можем никого догонять, можем только обогнать, а поэтому нужны новые идеи, которых у нас навалом. И новая база, которая у нас теперь есть. Вот и все. Тогда мы будем интересны своим конкурентам», — сказал он в комментарии РЕН ТВ.
Ковальчук также напомнил, что Россия долгое время была и остается до сих пор проводником других стран в сферу развития технологий, в том числе космоса. «Ведь китайцы же не просто так сначала взяли американские станции, теперь наши. Они уже всему научились. Мы с вами видим по космосу. Он [Китай] продолжает понимать, что в этом смысле мы учили, отдавали многое туда. В Китае 20 лет назад не было термоядерного синтеза вообще, а сегодня они на высоком уровне», — уточнил президент научного центра.