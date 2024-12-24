Ковальчук: у российских ученых есть много идей для конкуренции в области атома

Ковальчук также напомнил, что Россия долгое время была и остается до сих пор проводником других стран в сферу развития технологий, в том числе космоса. «Ведь китайцы же не просто так сначала взяли американские станции, теперь наши. Они уже всему научились. Мы с вами видим по космосу. Он [Китай] продолжает понимать, что в этом смысле мы учили, отдавали многое туда. В Китае 20 лет назад не было термоядерного синтеза вообще, а сегодня они на высоком уровне», — уточнил президент научного центра.