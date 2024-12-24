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В Ростове завершили ремонтные работы на трубопроводе на проспекте Королева

В Ростове-на-Дону специалисты завершили ремонт трубопровода в северном микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершили ремонтные работы на трубопроводе на проспекте Королева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Ремонтно-восстановительные работы на теплосети на территории котельной РК-3 по проспекте Королева завершены. Аварийный участок трубопровода заменили на новый, — прокомментировал сити-менеджер.

Сейчас идет заполнение системы, а затем запустят котлы с дальнейшем подключением потребителей. На восстановление теплоснабжения до нормативных отметок в жилых домах может уйти несколько часов.

— Перед коммунальщиками поставлена задача сделать это как можно быстрее. Управляющие компании и ТСЖ предупреждены о завершении ремонтных работ, сантехники готовы провести регулировку отопления на внутридомовых системах на случай завоздушенности, — добавил сити-менеджер.