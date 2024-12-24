В Ростове завершили ремонтные работы на трубопроводе на проспекте Королева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Ремонтно-восстановительные работы на теплосети на территории котельной РК-3 по проспекте Королева завершены. Аварийный участок трубопровода заменили на новый, — прокомментировал сити-менеджер.
Сейчас идет заполнение системы, а затем запустят котлы с дальнейшем подключением потребителей. На восстановление теплоснабжения до нормативных отметок в жилых домах может уйти несколько часов.
— Перед коммунальщиками поставлена задача сделать это как можно быстрее. Управляющие компании и ТСЖ предупреждены о завершении ремонтных работ, сантехники готовы провести регулировку отопления на внутридомовых системах на случай завоздушенности, — добавил сити-менеджер.