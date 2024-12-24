Уфимские врачи перечислили наиболее опасные последствия употребления алкоголя

Даже самая маленькая концентрация спиртного в крови, как утверждают врачи, колоссально влияет на кору головного мозга. Это выражается в угнетении центров, которые отвечают за управление поведением. То есть, в состоянии опьянения человек не может адекватно оценивать свои поступки. И чем больше выпитого алкоголя — тем дальше все хуже и хуже.