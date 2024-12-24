Уфимские врачи перечислили наиболее опасные последствия употребления алкоголя

Специалисты Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, какие последствия влечет за собой употребление алкоголя. Врачи учреждения поведали, что с 23 декабря по 5 января проводится Неделя профилактики злоупотребления спиртным в новогодние праздники. Эксперты считают, что безопасной дозы алкоголя не существует, и даже бокал шампанского способен причинить вред.
Даже самая маленькая концентрация спиртного в крови, как утверждают врачи, колоссально влияет на кору головного мозга. Это выражается в угнетении центров, которые отвечают за управление поведением. То есть, в состоянии опьянения человек не может адекватно оценивать свои поступки. И чем больше выпитого алкоголя — тем дальше все хуже и хуже.
Спиртное в принципе отрицательно воздействует на все системы и органы. Это, в конце концов, чревато сокращением продолжительности жизни. К слову, год от года, по данным специалистов, от последствий употребления алкоголя умирает 3,3 миллиона человек.
Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн выделили шесть последствий употребления алкоголя, которых следует опасаться больше всего.
1) Депрессия.
Ненадолго этиловый спирт улучшает настроение, но спустя некоторое время все оборачивается депрессивным состоянием.
2) Ухудшение внешности.
Алкоголь обезвоживает организма, из-за чего кожа становится менее эластичной, сухой и морщинистой. Также может стать отекшим и покрасневшим лицо.
3) Проблемы с аппетитом и пищеварением.
Спиртное отрицательное влияет на активность пищеварительных ферментов и на поджелудочную железу.
4) Воспаления в организме.
Этанол нередко становится причиной развития воспалительных процессов в печени или способствует хроническому воспалению органа.
5) Заболевания сердца и сосудов.
Алкоголь повышает артериальное давление и провоцирует развитие сердечной недостаточности.
6) Болезни половых органов.
Те мужчины, что регулярно во время праздников выпивают, чаще других страдают из-за эректильной дисфункции и снижения либидо. А злоупотребляющие спиртным женщины больше остальных рискуют стать бесплодными или же родить ребенка с аномалиями развития.
Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн призвали помнить, что здоровье и алкоголь несовместимы, и потому пожелание здоровья в праздники не нужно обесценивать и запивать спиртным.
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