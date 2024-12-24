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Житель Дагестана нес раненного товарища на себе четыре километра

Дагестанец несколько километров нес на себе раненного товарища в безопасное место.

Источник: Комсомольская правда

Житель Дагестана нес раненного товарища на себе четыре километра. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Согласно опубликованной информации, солдат подписал контракт осенью прошлого года. Он отправился на службу в разведывательный батальон. Он выполнял боевые задачи различной сложности. Смелости и героизму бойца можно только позавидовать. После каждого ранения он буквально сразу же возвращался в строй.

Во время одного обстрела его товарищ получил серьезное ранение. Мужчина тут же бросился на помощь. Он перетянул жгутом рану, сделал укол, а затем четыре километра нес на себе раненного. Дальше помощь оказывали уже медики.

Отметим, что житель Дагестана получил несколько медалей за отвагу, храбрость и верную службу.