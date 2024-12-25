Путину показали концепт нового филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищу

Президенту России Владимиру Путину показали концепцию нового филиала Эрмитажа. Продемонстрировала и рассказала о макете заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 24 декабря.
— Концепция основана на образе князя и полководца Александра Невского, в частности, на подвигах, совершённых им в XIII веке на берегах Невы — в районе будущего Петербурга — и на Чудском озере, — рассказали в Кремле.
Ранее Владимир Путин наградали генерального директора Эритажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду удостоили за развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю работу. Кроме этого, глава государства осмотрел отреставрированные помещения музея.