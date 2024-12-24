Открыт позволяющий более точно моделировать процесс добычи нефти подход

«Наше исследование показало, что углеводороды-асфальтены являются ключевым компонентом нефти при изучении смачиваемости. Метан идет рука об руку с нефтью и может составлять значительную долю ее состава даже по массе. Игнорирование чуть ли не самого большого по доле компонента не может давать корректные результаты при моделировании. В однокомпонентной модели эти вещества вообще игнорируются, что является существенным искажением реальности», — пояснил Копаничук, чьи слова приводит Центр научной коммуникации МФТИ.