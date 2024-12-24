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Ищут целый день: 13-летний мальчик без вести пропал в Башкирии

В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 13-летний Кирилл Лубышев. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, мальчик ушел из дома в Туймазах и до сих пор не вернулся. У парня рост 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черные куртку, штаны и шапку.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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