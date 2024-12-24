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В Симферополе у женщины разорвался мочевой пузырь во время родов

В Симферополе женщина и новорожденный получили травмы при родах.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе женщина во время родов получила серьезную травму. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым».

В социальных сетях появилась информация, что у одной из женщин во время родов получила разрыв мочевого пузыря. В сообщении говорится, что врачи использовали запрещенные методы извлечения плода. Кроме мамы пострадал и ребенок. У младенца были гематомы.

Руководитель ГСУ СК по Крыму и Севастополю дал поручения установить все обстоятельства произошедшего. Также правоохранителям необходимо изучить медицинскую документацию. СК назначит необходимые экспертизы.

В пресс-службе крымской прокуратуры также сообщили, что надзорное ведомство проводит проверку.