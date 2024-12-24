Родители, чьи дети нежелательно пребывают в России, получат такой же статус

В приказе говорится, что при подготовке проекта решения о нежелательности пребывания в России гражданина, не достигшего 18-летия, «одновременно осуществляется подготовка материалов о нежелательности пребывания иностранного гражданина, являющегося его законным представителем».
Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.
В августе президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.
Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве сообщили, что судебные приставы в 2024 году выдворили из Москвы более 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году.