В Сальске арестовали обвиняемого в поджоге местного дома пионеров

Согласно опубликованной информации, мужчина бросил три бутылки зажигательной смеси в здание местного дома пионеров. Позже нарушителя задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Порча чужого имущества». В СИЗО дончанин пробудет до 15 февраля следующего года.