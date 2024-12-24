В Сальске арестовали обвиняемого в поджоге местного дома пионеров

В Сальске арестовали поджигателя местного дома пионеров. Об этом сообщили на официальной странице районного суда.
Согласно опубликованной информации, мужчина бросил три бутылки зажигательной смеси в здание местного дома пионеров. Позже нарушителя задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Порча чужого имущества». В СИЗО дончанин пробудет до 15 февраля следующего года.
Само ЧП произошло 16 декабря. Благодаря четким и слаженным действиям сторожа удалось избежать крупного пожара. Мужчина оперативно потушил огонь в фойе и не дал распространиться огню. К счастью, обошлось без пострадавших.