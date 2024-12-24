«Вы большие молодцы»: Рустам Минниханов приехал в Уфу и высоко ЦУР Башкирии

Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Уфу с рабочим визитом и посетил Центр управления Республикой Башкортостан. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
Глава соседней республики отметил, что в Татарстане пока системы и службы не консолидированы в одном месте.
— Вы — большие молодцы, — сказал Минниханов.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что ЦУР Башкирии — в настоящий момент единственный в стране, для которого регион возвел отдельное здание. По словам главы кабмина, это позволяет сразу получить ответ от специалистов на местах. В одном строении работают представители всех ведомств и министерств, а также кураторы от каждого муниципалитета.
Рустам Минниханов по традиции ЦУРа ударил в рынду и пожелал его сотрудникам продуктивной работы.
— Пусть ваш центр будет самый лучший. Хәерле сәгатьтә! — сказал руководитель региона.
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