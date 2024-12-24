«Вы большие молодцы»: Рустам Минниханов приехал в Уфу и высоко ЦУР Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что ЦУР Башкирии — в настоящий момент единственный в стране, для которого регион возвел отдельное здание. По словам главы кабмина, это позволяет сразу получить ответ от специалистов на местах. В одном строении работают представители всех ведомств и министерств, а также кураторы от каждого муниципалитета.