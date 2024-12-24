Ростовчанам не советуют запивать оливье соками и газировкой

— В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие. К сокам также можно добавить любые компоты, газированные напитки, еще шампанское, сладкие алкогольные коктейли, — подробнее рассказала Ирина Писарева.