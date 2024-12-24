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Ростовчанам не советуют запивать оливье соками и газировкой

Диетолог Писарева рассказала, чем нельзя запивать салат оливье.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области диетолог рассказала, чем нельзя запивать салат оливье. Об этом специалист Ирина Писарева сообщила NEWS.ru.

По словам эксперта, не стоит запивать всеми любимый салат газировкой или соком. Из-за сочетания сладких напитков с салатом может произойти вздутие и человек будет испытывать дискомфорт.

— В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие. К сокам также можно добавить любые компоты, газированные напитки, еще шампанское, сладкие алкогольные коктейли, — подробнее рассказала Ирина Писарева.

За любым застольем лучше всего выпить воду примерно за 20 или 30 минут до приема еды. Сочетать с любой пищей можно исключительно воду с лимоном или сухое вино.