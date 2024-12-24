Олег Белявский вновь назначен директором Российского центра научной информации

ФГБУ «Российский центр научной информации», как говорится на его портале, до 2022 года носило название «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ). Фонд был учрежден в 1992 году во исполнение указа президента РФ Бориса Ельцина «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации».