Олег Белявский вновь назначен директором Российского центра научной информации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белявского на должность директора Российского центра научной информации (РЦНИ). Распоряжение правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Белявский является директором РФФИ — РЦНИ с 2014 года. Он родился в 1959 году, выпускник юридического факультета Военного Краснознаменного института, кандидат юридических наук.
«Назначить Белявского Олега Викторовича на должность директора федерального государственного бюджетного учреждения “Российский центр научной информации” сроком на 5 лет», — говорится в документе.
ФГБУ «Российский центр научной информации», как говорится на его портале, до 2022 года носило название «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ). Фонд был учрежден в 1992 году во исполнение указа президента РФ Бориса Ельцина «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации».
РФФИ переименован в РЦНИ постановлением правительства РФ от 29 июля 2022 года. Предметом деятельности центра является информационно-аналитическая деятельность в сфере науки, международное научно-техническое сотрудничество и обеспечение доступа российских ученых к научной информации.