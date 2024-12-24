Mash: Стрелков подал в суд ходатайство об освобождении из колонии

Настоящее имя Стрелкова — Игорь Всеволодович Гиркин. Он родился 17 декабря 1970 года в Москве в семье военного. В 1993 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, увлекался военной реконструкцией и историей Белого движения в России. В начале 1990-х участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии в качестве добровольца. После этого прошел срочную службу в российской армии и по ее окончании остался служить по контракту. Участник первой и второй чеченской кампаний. По словам самого Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.