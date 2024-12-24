В РФ в пилотном режиме запустили первый «военный маркетплейс»

«Мы сделали “военный маркетплейс”, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем эту процедуру впервые после тестов, но уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются при этом, и сторонний человек доступ туда получить не сможет, и, безусловно, финансовая структура Министерства обороны РФ встроена в этот процесс», — сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.