В Беларуси хотят запретить работать педагогами судимым за экстремизм

Из электронной карточки документа следует, что в Палату представителей его внес Совет Министров. В проекте перечислены предлагаемые изменения в законы по вопросам обеспечения прав детей.
Например, предлагается скорректировать статью 27−1 закона "О правах ребенка, где приводятся ограничения на работу с детьми. В действующей редакции там перечислены статьи Уголовного кодекса. Если в отношении гражданина вступил приговор суда по одной из таких статей, ему запрещено заниматься педагогической деятельностью, в том числе в сфере физкультуры и спорта. В целом таким людям нельзя работать на должностях, которые связаны с выполнением воспитательных функций.
Запрет действует, к примеру, для судимых за убийство, за доведение до суицида, а также за совершение целого ряда других преступлений. В новой версии, которая есть в законопроекте, прописано, что такой запрет действует и для осужденных за преступления экстремистской направленности.
Предлагается и прописать в законе, что родители (опекуны) обязаны защищать детей от информации из интернета, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Госорганы обязаны оказывать информационно-консультативную помощь в обеспечении такой защиты. В том числе имеется в виду контроль за тем, какие онлайн-ресурсы посещают дети.
Также родители и опекуны должны, согласно законопроекту, создавать ребенку условия «для полноценного развития, воспитания, образования, в том числе получения в соответствии с законодательством об образовании обязательного общего среднего образования».
Кроме того, необходимо «прививать ребенку культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».
Дается и новая версия статья 14 по обязанностям ребенка. Добавлено, что он обязан уважать госсимволы Беларуси, «сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа».