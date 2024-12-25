В Беларуси хотят запретить работать педагогами судимым за экстремизм

Например, предлагается скорректировать статью 27−1 закона "О правах ребенка, где приводятся ограничения на работу с детьми. В действующей редакции там перечислены статьи Уголовного кодекса. Если в отношении гражданина вступил приговор суда по одной из таких статей, ему запрещено заниматься педагогической деятельностью, в том числе в сфере физкультуры и спорта. В целом таким людям нельзя работать на должностях, которые связаны с выполнением воспитательных функций.