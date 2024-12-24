Совмин Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов

Данное новшество предполагается в статье «Меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Закона «О правах ребенка». Там сказано, что для обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, нельзя распространять информационную продукцию без присвоения знака возрастной категории. Таких категорий в законе указано пять: «0+», «6+», «12+», «16+», «18+».