Совмин Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов

Совет министров Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку для игрушек, являющихся воспроизведением героев компьютерных игр и фильмов. Законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей» с указанием данного потенциального изменения опубликован на Национальном правовом портале страны.
Данное новшество предполагается в статье «Меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Закона «О правах ребенка». Там сказано, что для обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, нельзя распространять информационную продукцию без присвоения знака возрастной категории. Таких категорий в законе указано пять: «0+», «6+», «12+», «16+», «18+».
Прежде под маркировку попадали продукция СМИ, печатные изданий, аудиовизуальные произведения, фонограммы, различные игры (в том числе компьютерные), информация на мероприятиях. Если законопроект пройдет все необходимые стадии, то знак возрастной категории будут присваивать и игрушкам, которые являются воспроизведением героев компьютерных игр и фильмов.
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