Что можно и нельзя делать в Спиридонов день 25 декабря на Солнцеворот

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами. День не подходит для того, чтобы идти на охоту. Это связано с тем, что 25 декабря медведи переворачивались в берлогах из-за чего их сон становился более чутким. Запрещено планировать поездки на дальние расстояние. Предки верили, что могут возникнуть неприятности.