Что можно и нельзя делать в Спиридонов день 25 декабря на Солнцеворот

Православная церковь 25 декабря вспоминает святого Спиридона Тримифунтского. В народе отмечают Спиридонов день. Существует у праздника еще одно название — Спиридон Солнцеворот. Все дело в том, что с указанной даты начинает увеличиваться день. Кроме того, Солнце поворачивается на лето.
Что нельзя делать 25 декабря.
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами. День не подходит для того, чтобы идти на охоту. Это связано с тем, что 25 декабря медведи переворачивались в берлогах из-за чего их сон становился более чутким. Запрещено планировать поездки на дальние расстояние. Предки верили, что могут возникнуть неприятности.
Что можно делать 25 декабря.
По традиции, в указанный день ставили свечи на окна, чтобы дать возможность солнцу оставаться в доме. Хозяйки 25 декабря выпекали круглый хлеб, а сверху выдавливали крест. Данный хлеб могли есть только члены семьи.
Согласно приметам, пасмурная погода говорит о ранней весне. Солнечный день 25 декабря предупреждает про сильные морозы. К слову, погода на протяжении 12 дней после 25 декабря указывает на то, какой она окажется 12 месяцев года.
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