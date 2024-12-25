В Беларуси католики отмечают Рождество Христово 25 декабря 2024

В Беларуси католики 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово (что можно и нельзя делать на праздник можно прочесть здесь).
Указанный праздник посвящен рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа. Новость про рождение спасителя Деве Марии сообщил архангел. Важную роль играет также непорочное зачатие.
В Евангелие сказано, что Иисус родился в Вифлееме. В тот момент, когда император Август поручил провести перепись населения Римской империи, Мария вместе с Иосифом пошли в город для того, что внести свои имена в список. Но свободных мест в Вифлеемt не нашлось. Они переночевали в пещере, которая использовалась как хлев для скота.
Там и родился Иисус Христос. Весть про его рождение ангел принес пастухам, которые сторожили стадо. Они первыми пришли поклониться младенцу. На небе в момент рождения спасителя зажглась самая яркая Вифлеемская звезда. Именно на ее свет шли волхвы, которые принесли Христу дары — ладан, смирну, золото.
В период Рождества Христова костелы принято украшать венками, куда крепят четыре свечи. Так, в первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее. Еще одной традицией праздника является украшение дома. Как правило, или под елку, или на рождественский стол, устанавливают вертеп с фигурками Девы Марии, святого Иосифа, яслями с младенцем.
На рождественский стол обязательно готовят 12 блюд по числу апостолов Христа. Кроме того, на стол ставят зажженные свечи. В том случае, если в доме есть камин, то его также зажигают.
Рождество является семейным праздником. Как правило, 25 декабря члены семьи обмениваются подарками.
Тем временем Белгидромет дал прогноз погоды до конца декабря 2024: «Декабрь запутался в сезонах».
Ранее белорусская биатлонистка Надежда Скардино вновь встала на лыжи и завоевала золото: «Младший сын впервые болел за нас!».
Также мы писали, что белорусская певица Алена Ланская рассказала о смерти отца: «У тебя было всего 30% поражения! Внутри меня сжалось все!».