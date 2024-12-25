В Беларуси католики отмечают Рождество Христово 25 декабря 2024

В Евангелие сказано, что Иисус родился в Вифлееме. В тот момент, когда император Август поручил провести перепись населения Римской империи, Мария вместе с Иосифом пошли в город для того, что внести свои имена в список. Но свободных мест в Вифлеемt не нашлось. Они переночевали в пещере, которая использовалась как хлев для скота.