Назад из будущего: трип-комикс от культового режиссера и цифровая монография от композитора

Весь полемический пафос книги дублирует размышления Льва Толстого в «Войне и мире», там автор гораздо проще, но примерно с теми же интенциями доказывает, что не только Наполеон не мог повести куда-то войска, но даже одну роту невозможно заставить маршировать в каком-то направлении. Но и не маршировать туда, куда она в итоге марширует, она тоже не может. Всё это мы помним со школьной скамьи, хотя исследования Сапольски кажутся более научными и менее умозрительными. Гораздо важнее цель, которую в конечном итоге преследует Сапольски: изменить общество так, чтобы человека не карали за «преступления», а учитывали, что это был не совсем его свободный выбор. То есть Сапольски выступает против апологии свободы в христианстве, вновь обращаясь к заповеди не судить, просто идет к ней другим путем.