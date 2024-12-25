С веерком: Театр Пушкина отметил юбилей премьерой «Плохие хорошие»

В наши дни вот уже 15-й год возглавляет труппу режиссер Евгений Писарев. Худрук Театра Пушкина решил восстановить справедливость. К юбилею театра Евгений Писарев вернул в афишу комедию нравов английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Это последний несыгранный спектакль Александра Таирова. В 1948 году он дошел до генеральной репетиции, но так и не увидел зрителя. Не удалось сыграть в постановке и Алисе Коонен. Роль миссис Эрлин была последней в ее биографии. От той трагической истории остались эскизы костюмов и декораций. Изучив артефакты, худрук с командой приступил к своему прочтению Уайльда. Режиссер заказал новый перевод пьесы Сергею Плотову. «Веер леди Уиндермир» получил некое вольное прочтение. Переводчик и постановщик внесли в сценическую версию свою лепту. В нее добавили некоторые отрывки из других сочинений драматурга — «Идеального мужа», «Как важно быть серьезным» и даже сказки «Кентервильское привидение». Получилась фантазия для универсальной труппы театра.