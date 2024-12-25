Пребудет силушка: в Москве прошла премьера «Финиста. Первого богатыря»

— Студия Yellow, Black and White в этом году уже 10 лет как делает полнометражное кино, 100 млн билетов в кино мы продали за это время. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто начинал в 2014 году, это был наш фильм «Кухня в Париже». Символично, но и тогда режиссером был Дима Дьяченко, который сегодня на сцене как уже режиссер «Финиста». Это был долгий путь, и я верю, что фильм, который вы увидите, сделал шаг вперед, — сказал он.