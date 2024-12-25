Совмин Беларуси хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете

Совмин Беларуси хочет обязать родителей защищать детей от причиняющей вред здоровью и развитию информации в интернете. Законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей» с такими сведениями опубликован на Национальном правовом портале страны.
Данное новшество может появиться в части восьмой статьи «Меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». Напомним, в текущей редакции документа для защиты от вредной здоровью и развитию детей информации из интернета родители по закону могли, например, заключить с поставщиками интернет-услуг договор на ограничение доступа к тем или иным сведениям. Также был доступен для названной цели вариант использования «организационных мер, программно-аппаратных и программных средств».
Предлагается же внести два важных изменения. Во-первых, родителям вменят в обязанность защиту от вреда, причиняемого сведениями в сети. Буквально это звучит так:
«Родители (опекуны, попечители) обязаны защищать детей от информации, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет и причиняющей вред здоровью и развитию детей, в том числе посредством разъяснения детям вреда такой информации, контроля за использованием детьми ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет».
Важно и следующее предлагаемое новшество:
«Государственные органы и иные организации обязаны оказывать информационно-консультативную помощь родителям (опекунам, попечителям) в реализации мер по защите детей от информации, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет и причиняющей вред здоровью и развитию детей».
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