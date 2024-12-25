Совмин Беларуси хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете

Данное новшество может появиться в части восьмой статьи «Меры по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». Напомним, в текущей редакции документа для защиты от вредной здоровью и развитию детей информации из интернета родители по закону могли, например, заключить с поставщиками интернет-услуг договор на ограничение доступа к тем или иным сведениям. Также был доступен для названной цели вариант использования «организационных мер, программно-аппаратных и программных средств».