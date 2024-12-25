Власти Минска рассказали о ситуации с ресторанами Mak.by — экс- McDonald’s. Слова первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич передает БелТА.
В частности, говоря об уходе McDonald’s с белорусского рынка, Лазаревич отметила:
— Мы достигли того, что предприятие развивается, не остановилось. Более того, больше 90% продукции производится из белорусских продуктов. Максимально все было охвачено импортозамещением.
Чиновница привела несколько примеров — использование в сети толочинского картофеля, а также белорусского мяса.
— Помидоры у нас были не белорусские, салат был иностранный, — сказала первый замглавы Мингорисполкома о ситуации несколько лет назад.
По ее словам, сеть Mak.by работает прибыльно и с хорошей динамикой. Как пример Лазаревич привела фуд-трак, который посещает белорусские города.
Также власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья.
А глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.
Тем временем Совмин Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов. А также правительство хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете.
Еще зампредседателя «Беларусбанка» сказала о долларах, которые копят белорусы.