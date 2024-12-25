Гладков сообщил, что не владеет данными о продаже взрывчатки под видом петард

«У меня такой информации нет, очень много ложной информации, которую враги распространяют. Но бдительность, она, конечно, важна. Напомню, что на территории всей Белгородской области есть запрет на продажу всех пиротехнических изделий. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, и, с моей точки зрения, это главная возможность контролировать и угрозу, которая может возникнуть. Поэтому будьте бдительны», — сказал глава региона в видеосообщении в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос жителя области: правда ли, что на территорию региона враги завезли взрывные вещества, замаскированные под праздничные петарды?