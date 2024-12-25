Губернатор Соколов поддержал мэра Горелова и пообещал поддержку Сосновке

В изложении самого Горелова предыстория этих событий выглядит следующим образом. Он два года отслужил по призыву в зоне проведения СВО. Во время службы на него вышел министр внутренней политики Кировской области Денис Иконников, который предложил поучаствовать в конкурсе на должность главы администрации Сосновки (небольшой город с населением около 85 тыс. человек. — «Газета.Ru»). В результате, он был утвержден в должности городской думой и приступил к выполнению новых обязанностей.