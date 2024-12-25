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Гладков опроверг слухи о завозе на Белгородщину взрывчатки

Информация о завозе на территорию Белгородской области взрывчатки под видом праздничных петард отсутствует.

Источник: Аргументы и факты

Информация о завозе взрывчатых веществ в Белгородскую область под видом праздничных петард не подтверждается.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.

Гладков отметил, что противник активно распространяет ложные слухи, однако призвал жителей сохранять бдительность. Он напомнил, что использование пиротехники в области находится под запретом, а контроль за оборотом подобных изделий усилен.

Губернатор также подчеркнул, что праздничные салюты будут уместны только после одержания победы.

Между тем продавцы пиротехники начали массово использовать тревожные кнопки для обращения в полицию, сообщая о подозрительных покупателях.