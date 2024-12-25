Нашли к ночи: в Башкирии свернули поиски 13-летнего школьника

В Башкирии завершились поиски 13-летнего мальчика из Туймазов. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Школьник пропал 24 декабря. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — сообщили добровольцы.
Где был парень и почему пропал — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.