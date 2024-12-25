Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нашли к ночи: в Башкирии свернули поиски 13-летнего школьника

В Башкирии завершились поиски 13-летнего мальчика.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 13-летнего мальчика из Туймазов. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Школьник пропал 24 декабря. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — сообщили добровольцы.

Где был парень и почему пропал — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.