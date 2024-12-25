Более 30% россиян заявили о нехватке доброго контента

При этом участники опроса имеют разные представления о том, что такое добрый контент. Например, 43% связывают его с материалами, которые вызывают положительные эмоции и улучшают настроение. Другие 38% определяют добрый контент как благоприятные новости, которые они видят в Интернете и на телевидении, а 27% считают это семейными активностями и событиями.