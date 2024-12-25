Более 30% россиян заявили о нехватке доброго контента

Более 30% россиян считают, что им не хватает позитивного контента как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование.
Согласно данным опроса, на нехватку добрых материалов пожаловались 34% граждан.
При этом участники опроса имеют разные представления о том, что такое добрый контент. Например, 43% связывают его с материалами, которые вызывают положительные эмоции и улучшают настроение. Другие 38% определяют добрый контент как благоприятные новости, которые они видят в Интернете и на телевидении, а 27% считают это семейными активностями и событиями.
Примечательно, что 34% респондентов предпочитают воспринимать добрый контент в оффлайн-режиме. Среди них выделяются концерты (24%), театральные постановки и мюзиклы (22%), а также художественные выставки (13%).
В дополнение, 34% участников подчеркнули, что потребность в позитивной информации обостряется в стрессовых и трудных жизненных ситуациях. В подобных обстоятельствах 27% находят утешение в общении с близкими и делятся добрыми материалами, что помогает справиться с негативными чувствами и беспокойством.
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