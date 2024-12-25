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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 декабря 2024

Небольшой снег и ветер обещают в Иркутске 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Снег и холодный ветер обещает погода в Иркутске 25 декабря 2024. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра днем опустится до −14 градусов.

Погода в Иркутске 25 декабря 2024.

— Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Ночью порывы до 13 м/с. Температура днём −12…-14 градусов, — поделились в метеобюро.

Пока в областном центре морозы не взяли власть в свои руки, на севере региона уже похолодало до −30. Так, в верхнеленских районах ночью ожидается −32…-37 градусов. В остальных частях Приангарья будут держаться двадцатиградусные морозы. Днем потеплеет до −12…-17.

Пройдет небольшой снег. Ветер будет преобладать северо-западный, западный с порывами до 13 м/с. Поземки. Вот, что обещает погода в Иркутске 25 декабря 2024 и регионе.