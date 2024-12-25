Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 декабря 2024

Пока в областном центре морозы не взяли власть в свои руки, на севере региона уже похолодало до −30. Так, в верхнеленских районах ночью ожидается −32…-37 градусов. В остальных частях Приангарья будут держаться двадцатиградусные морозы. Днем потеплеет до −12…-17.