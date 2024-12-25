Дмитрий Демешин: «Все проблемы края известны, их просто надо решать!»

— По своей прошлой должности, заместителя генерального прокурора РФ по ДФО, я был глубоко погружен в повестку дальневосточных проблем, в том числе и Хабаровского края, поэтому период вхождения в тонкости госуправления был минимальный. Тем более я живу в Хабаровске уже почти пять лет, и мне этот регион стал родным. Поэтому отношусь к проблемам людей уже не как чиновник, а как обычный человек, который, например, идет в поликлинику и не может записаться к узкопрофильному специалисту, или так же, как и все, я должен перепрыгивать через лужи и ямы, гуляя по центру города. И, честно говоря, не понимаю, почему отдельные чиновники считают себя выше, чем простые люди.