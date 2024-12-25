Дмитрий Демешин: «Все проблемы края известны, их просто надо решать!»

Насколько сложным был переход из прокуроров в главы региона, как опыт надзорного органа помогает в работе, формировании команды, решении накопившихся проблем — об этом и многом другом «Аргументы и Факты — Дальинформ» побеседовали с Дмитрием Демешиным.
На пороге перемен.
— Дмитрий Викторович, так каким был для вас лично этот переходный период в параллельную сферу деятельности?
— По своей прошлой должности, заместителя генерального прокурора РФ по ДФО, я был глубоко погружен в повестку дальневосточных проблем, в том числе и Хабаровского края, поэтому период вхождения в тонкости госуправления был минимальный. Тем более я живу в Хабаровске уже почти пять лет, и мне этот регион стал родным. Поэтому отношусь к проблемам людей уже не как чиновник, а как обычный человек, который, например, идет в поликлинику и не может записаться к узкопрофильному специалисту, или так же, как и все, я должен перепрыгивать через лужи и ямы, гуляя по центру города. И, честно говоря, не понимаю, почему отдельные чиновники считают себя выше, чем простые люди.
Именно поэтому, чтобы поставить перед своей командой цели, я обратился за помощью к жителям края, которые мне и рассказали, что их больше всего беспокоит. Это состояние дорог, проблемы ЖКХ, естественно, медицина. Регион большой, но мы следуем девизу: «У Хабаровского края нет окраин».
За последние месяцы я постарался посетить если не все райцентры, то их большинство и стремлюсь побывать везде, пообщаться и услышать людей, понять, что их волнует. Президент Владимир Путин доверил мне регион и его жителей, поэтому мне и решать проблемы, с которыми сталкивается население. Исходя из этого, я и ставлю задачи перед главами муниципальных образований, а с теми из них, кто не справляется, мы будем расставаться.
Сейчас обсуждается вопрос о необходимости муниципальной реформы. Нет смысла держать в каждом населенном пункте свой административный аппарат, эффективность которого крайне низкая. Объединение в округа позволит людям решать вопросы быстрее, а не терять время, бегая от одного чиновника к другому.
Когда эффективно, тогда эффективно.
— Национальные проекты уже давно стали для регионов возможностью решать самые важные и финансово затратные задачи. Но вот насколько полноценно это используют в Хабаровском крае?
— Нацпроекты, действительно, крайне эффективный инструмент. Во-первых, это способ решения целого комплекса проблем, с которыми без федерального финансирования регионам одним не справиться. Но не буду лукавить: в Хабаровском крае далеко не самые лучшие показатели по исполнению поставленных президентом задач. И, естественно, у людей возникает вопрос: «Когда мы выберемся из этой ямы?».
— Понятно, что за те полгода, что вы у руля, что смогли, сделали. Но хочется хотя бы понимать, насколько мы успеем наверстать упущенное.
— Откровенно, не все успеем. Есть долгоиграющие проекты, которые, к сожалению, чтобы окончить, придется сильно постараться, потому что из-за слабой реализации выделенные средства попросту были отозваны. Печальный пример — детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре, который должны были запустить еще в 2019 году. А ведь все национальные проекты объединены одной целью — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда. И на этой базе поднять уровень жизни наших людей. Это обеспечит безопасность России на длительную историческую перспективу. Но главное у этой цели — человек.
Например, люди на селе должны видеть, что у них построен ФАП и он работает, там есть все необходимое и, главное, фельдшер и доктор. Специалисты же, в свою очередь, должны знать, что по приезде в отдаленные районы у них будут поддержка краевых властей и жилье. Но, если стройка заброшена или тот же ФАП стоит пустой, то что бы я ни рассказывал о достижениях своей команды, все это сводится к нулю, потому что проблемы простого человека не решены. А значит, мы неэффективны.
Сейчас, в конце 2024 года, мы подводим итог пятилетки национальных проектов. Да, не все гладко, например, в той же программе «Здравоохранение», но при этом в крае построено 17 медицинских объектов, а это 10 ФАПов, 3 амбулатории, инфекционный корпус детской краевой клинической больницы, детская поликлиника в Хабаровске, вертолетная площадка для санитарной авиации в Комсомольске-на-Амуре. Более 30 зданий медицинских организаций отремонтировано. Обновляется и техника: по нацпроекту край приобрел для нужд здравоохранения 59 автомобилей и еще 8 мобильных медицинских комплексов.
Есть у нас и проблемы с медицинскими кадрами. Притом что наш медуниверситет, например, в этом году выпустил более 100 молодых специалистов по целевой программе, нам все равно этого мало. Поэтому мы идем на то, чтобы увеличивать квоты, финансируем их из краевого бюджета для того, чтобы выпускать больше врачей. Увеличиваем число абитуриентов в медицинском колледже имени Макарова: в этом году их уже 983 человека. Помогаем медикам с жильем. Сейчас им в крае уже обеспечены более 400 специалистов.
Образование, культура и новый театр.
— Как регион использует национальные проекты для подготовки специалистов, которые нам нужны? Тем более что создание в регионе новых предприятий и приход инвесторов требуют все больше кадров.
— По проекту «Образование» на строительствах школ по концессии регион, увы, подвел подрядчик, которого пришлось привлечь к уголовной ответственности. Но при этом в крае за эти годы построено восемь детских садов и две школы, плюс спортивные залы. И еще надо построить как минимум столько же, а лучше больше.
Естественно, чтобы молодежь имела возможность развиваться, а главное, видела перспективу, в регионе были открыты 208 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», 4 детских технопарка «Кванториум», 52 мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, в средних профессиональных организациях. Создан Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 27». Еще появилось порядка 1900 новых мест дополнительного образования детей. Обновлена материально-техническая база в 13 образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья.
И все это только благодаря нацпроектам и федеральным деньгам. Развивается и спортивная инфраструктура. В крае открыто 17 площадок ГТО, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 футбольных поля с легкоатлетическими дорожками.
— Но ведь жить должно быть еще и интересно, и культурная среда здесь играет большую роль.
— Безусловно, взрослым и детям необходим интересный и познавательный досуг. И в рамках нацпроектов за последние пять лет только в селах края отремонтировано 20 культурно-досуговых учреждений. В Хабаровске привели в порядок Театр юного зрителя. Созданы 8 детских школ искусств. Оснащено 14 модельных библиотек, 17 музеев, 12 образовательных организаций в сфере культуры. Открыты 4 виртуальных концертных зала.
Один из самых важных проектов, который начнет реализовываться уже в 2025 году, — новый художественный музей, с прекрасными выставочными залами и интерактивными экспозициями. У нас прекрасный музейный фонд, только, к сожалению, сейчас большая его часть лежит в запасниках. И жители края не имеют возможность им наслаждаться.
— Однако, увы, край постигла и большая печаль: мы потеряли прекрасный театр.
— Да, краевой музыкальный театр задавал тон всей культурной жизни краевой столицы. И для зрителей это большая потеря. Сейчас мы, чтобы как-то поддержать коллектив и сохранить хоть часть репертуара, пока временно отдали театру залы «Совкино».
Не буду скрывать, решить вопрос о строительстве нового здания — задача не из легких. Да и денег на это в бюджете региона попросту нет. Но я обещал людям решить вопрос и делаю все, чтобы найти на это средства, а это порядка 12 млрд рублей. Сейчас мы изучаем лучшие проекты по стране, которые уже реализованы.
Но главное, чтобы они устроили не только коллектив театра, но и зрителей. Есть определенные пожелания, например, увеличить количество посадочных мест до тысячи, сделать малый зал, чтобы это было не просто место исключительно для театральных постановок, но и для альтернативного культурного пространства. Важно найти источник финансирования. И я как губернатор работаю над этим, чтобы вернуть Хабаровску его любимый театр.
Хочется жить комфортно.
— А как обстоят дела с решением накопившихся вопросов в жилищно-коммунальной сфере? Понятно, что за пять лет нацпроекты помогли сдвинуть эту глыбу проблем. Но все же еще много предстоит сделать?
— Любой дом начинается со двора. И именно благодаря нацпроектам и программе вице-премьера — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева в регионе начала реализовываться программа по благоустройству придомовых территорий. Уже приведено в порядок с активным участием жителей 660 общественных и 843 дворовых пространства. И мы всем показываем, что это работает и что в силах каждого сделать свой двор красивым и благоустроенным.
Также в регионе ведется работа и по расселению аварийного жилья. Для этого было построено 12 многоквартирных жилых домов. Конечно, ситуация до сих пор непростая, так как много еще остается бараков, построенных в начале 20-го века, но край продолжает работу. Проводится ремонт и сопутствующей инфраструктуры, в том числе и объектов водоснабжения и водоотведения, приводим в порядок дороги и искусственные сооружения.
Люди вправе жить комфортно, им не нужны слова, они оценку власти дают по наглядным изменениям в их жизни. И я, ставя задачи всем органам власти, акцентирую внимание на пожеланиях жителей края.
Общая задача.
— Сейчас есть вещи, которые касаются всех и каждого, например СВО. Там воюют наши ребята, и там же от нас тоже ждут помощи и поддержки.
— На регионы президентом возложена обязанность оказывать всякую поддержку семьям тех, кто сейчас за «ленточкой». Хабаровчане — очень отзывчивые люди, и даже несмотря на свои проблемы, они активно стараются помогать нашим бойцам и новым регионам. Наши воины, рискуя здоровьем и жизнью ради свободы России, должны знать, что ни они, ни их близкие не будут в чем-то нуждаться. И мы, естественно, делаем для этого все: помогаем решать бытовые вопросы, оказываем финансовую и консультативную помощь. И ни одно обращение не оставляем без контроля и внимания.
Также в разрушенных войной городах и поселках Донбасса Хабаровский край реализует ряд проектов по восстановлению инфраструктуры и социальных учреждений. Это не так просто, потому что обстрелы все еще продолжаются, но мы понимаем, что это очень важная и нужная работа. Например, по Дебальцево могу сказать, что мы за последние три года восстановили более 60 различных объектов. Это не только здания, но и дорожная и уличная инфраструктура. В этом году 1 сентября мы открыли две отремонтированные школы. Два года велась большая работа по воссозданию из руин физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив», который беспрестанно атаковали натовские ракеты, даже во время ремонтных работ.
Бизнес-сообщество края тоже не остается в стороне, многие оказывают помощь молча, без афиширования. Простые люди тоже помогают бойцам, собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Хабаровский край хоть и расположен далеко от тех мест, но на самом деле расстояние — это все настолько несущественно. Ведь победа — наша общая задача!
Путь непростой, но преодолимый.
— Знаю, вы решили сделать Хабаровский край еще ближе к Москве, представив в столице продукцию региона под единой маркой.
— Действительно, есть идея создания единого центра в Москве под маркой «Сделано в Хабаровском крае», особенно это касается пищевых продуктов. Именно для этого я недавно встречался с мэром Москвы, чтобы получить площади, где разместится наш мультибрендовый магазин. У нас есть чем удивить западных покупателей, и это не только икра и рыба, а еще дикоросы, изделия из водорослей, вытяжки из женьшеня, трепанга. И все это не только производится, но и добывается в нашем регионе. Очень надеюсь, что уже в начале 2025 года этот проект будет реализован.
— Но ведь и экономика региона сейчас претерпевает серьезные изменения, и задачи поставлены не из простых. Например, развитие портовых территорий, что даст новые перспективы для наших приморских населенных пунктов, а еще Большой Уссурийский остров, который так же ждут глобальные перемены.
— В свете активного развития Северного морского пути наш регион не должен упустить возможность использовать шанс стать одной из ключевых территорий обслуживания и предоставления грузовых и логистических мощностей для СМП. Именно поэтому сейчас идет большая работа по модернизации портовой инфраструктуры. Мы достигли договоренности по разработке проекта по дноуглублению Амура, что поможет развивать не только грузоперевозки, но и внутренний туризм.
Также есть уникальный проект Тихоокеанской железной дороги в порт Эльга, и сейчас для его круглогодичной работы мы в переговорах с федеральным агентством водного транспорта решили вопрос о направлении туда трех кораблей ледового класса.
Большие перспективы и, естественно, большую работу нам даст и проект развития Большого Уссурийского острова. Это колоссальные логистические, инфраструктурные, а с ними и инвестиционные возможности. Вы знаете, что об этом говорили очень долго. И вот в этом году президент сдвинул проект развития территории с мертвой точки. И мы наконец переходим от теории к практике. Китайская сторона уже начала строительство пассажирского пункта пропуска и глубоководного порта. И нам надо с ними синхронизироваться до 2030 года.
Сейчас готовится мастер-план развития острова, где мы хотим сделать и туристическую инфраструктуру, и индустриальные парки. Туда войдут все базовые и опорные проекты. Естественно, будут учтены и пожелания инвесторов, которые могут рассчитывать на преференции режима территории опережающего развития. К тому же остров будет иметь статус международного формата ТОР. Проект решения Правительства Российской Федерации уже проходит международное согласование с КНР. Это нам дает большую экономическую возможность.
— И, пожалуй, самый интересующий всех жителей края вопрос: какие планы и задачи на 2025 год?
— Во-первых, это работа над мастер-планами городов. Помимо Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, по поручению Юрия Трутнева разработан мастер-план Советской Гавани, дополнительно по моему решению начата подготовка еще двух таких документов — для Ванино и Чегдомына. Завершить работы планируем в первом полугодии 2025 года.
Готовим мастер-план развития острова, в который включим все базовые и опорные проекты. Срок подготовки — июль 2025 года. Также в июле 2025-го должен быть готов и мастер-план развития Большого Уссурийского острова, мы начнем строить дорогу к будущему пункту пропуска.
Вплотную займемся приведением в порядок краевого центра. Работа мэрии вызывает массу критики. Главе Хабаровска установлен вектор развития, определены цели. Мы, безусловно поможем, подскажем, но и выполнения поставленных задач по наведению порядка требовать будем по полной. Все же Хабаровск — крупнейший город Дальнего Востока и должен этому соответствовать.
Займемся Уссурийским и Амурским бульварами — дорожные карты на них утверждены правительством края, разработано техническое задание, идет подготовка к заключению муниципального контракта на выполнение проектных работ в 2025 году.
Не оставим без внимания и транспортную систему края: в 2025 году отремонтируем больше 90 км автодорог, будет сдан в эксплуатацию международный терминал Хабаровского аэропорта, будет обустроено бетонное покрытие реконструированной взлетно-посадочной полосы в Чегдомыне, она увеличится на 300 метров. Дел много, всего не перечислишь.
Также основная задача — это исполнение майских указов президента. И в первую очередь изменение качества жизни каждого человека, а это напрямую зависит от развития экономики. Эту задачу я и моя команда намерены начать выполнять в 2025 году.