Компания из Иркутска выплатила долги по зарплате на 11 млн рублей

В Иркутской области природоохранная организация не полностью выплатила работникам зарплату с мая по октябрь. В итоге компания оказалась должна более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
— Прокуратура внесла директору учреждения представление об устранении нарушений прав граждан, — поделились в надзорном ведомстве.
Также было заведено дело об административном правонарушении в связи с неполной выплатой зарплаты в назначенный срок. Благодаря вмешательству правоохранителей работники получили свои деньги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибиряк пытался расплатиться с таксистом в Ангарске поддельной купюрой. Теперь на него заведено уголовное дело.