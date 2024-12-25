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Компания из Иркутска выплатила долги по зарплате на 11 млн рублей

Организация задолжала деньги 64 работникам.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области природоохранная организация не полностью выплатила работникам зарплату с мая по октябрь. В итоге компания оказалась должна более 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Прокуратура внесла директору учреждения представление об устранении нарушений прав граждан, — поделились в надзорном ведомстве.

Также было заведено дело об административном правонарушении в связи с неполной выплатой зарплаты в назначенный срок. Благодаря вмешательству правоохранителей работники получили свои деньги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибиряк пытался расплатиться с таксистом в Ангарске поддельной купюрой. Теперь на него заведено уголовное дело.