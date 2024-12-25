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Красноярские коммунальщики готовятся к работе в зимние каникулы

В администрации Красноярска прошло совещание по подготовке к длительным выходным.

Источник: Комсомольская правда

Готовность городских коммунальных служб к длительным зимним каникулам, к штатным и нештатным ситуациям обсудили накануне, 24 декабря, в администрации Красноярска. Самых актуальных проблем две: это вывоз бытовых отходов из дворовых контейнеров и снега с улиц.

Власти заручились обещанием оператора, что мусор с контейнерных площадок будет вывозиться регулярно, если понадобится, то дважды в сутки. Однако горожанам тоже нужно позаботиться, чтобы не заставлять подъезд к ним личным транспортом.

В усиленном режиме будут работать дорожные службы, особенно если пройдут осадки. Задача управляющих компаний — также вычищать дворовые проезды от снега.

Наконец, традиционные новогодние проблемы в сфере ЖКХ. Аварийные бригады сформированы, чтобы оперативно реагировать на ЧП. Отдельное пожелание гражданам — не создавать самим эти чрезвычайные ситуации, спуская в канализацию остатки несъеденных продуктов.

ЖКХ