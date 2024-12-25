«Красавчик сидит»: спокойного и внимательного тигра встретили автомобилисты в Приморье

Полосатый хищник вышел на трассу в Приморье в Хасанском районе. Автомобилисты запечатлели зверя и поделились кадрами в социальных сетях.
«Красавчик сидит. Только вот как мы разворачиваться будем?» — комментирует встречу с тигром автор ролика. Заметили зверя на трассе в районе Кравцовки.
Отметим, что хищник не проявлял какой-либо агрессии к людям, а спокойно и внимательно смотрел на остановившуюся напротив него машину, да и сами люди повели себя правильно, не стали открывать окна и двери автомобиля, чтобы получше разглядеть зверя.
Ранее мы писали о том, что другие приморцы при встрече с тигром начали громко кричать и свистеть. По словам специалистов, такое поведение может спровоцировать хищника.