«Красавчик сидит»: спокойного и внимательного тигра встретили автомобилисты в Приморье

Отметим, что хищник не проявлял какой-либо агрессии к людям, а спокойно и внимательно смотрел на остановившуюся напротив него машину, да и сами люди повели себя правильно, не стали открывать окна и двери автомобиля, чтобы получше разглядеть зверя.