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«Красавчик сидит»: спокойного и внимательного тигра встретили автомобилисты в Приморье

В Приморье тигр показался автомобилистам на трассе в Хасанском районе.

Источник: Соцсети

Полосатый хищник вышел на трассу в Приморье в Хасанском районе. Автомобилисты запечатлели зверя и поделились кадрами в социальных сетях.

«Красавчик сидит. Только вот как мы разворачиваться будем?» — комментирует встречу с тигром автор ролика. Заметили зверя на трассе в районе Кравцовки.

Отметим, что хищник не проявлял какой-либо агрессии к людям, а спокойно и внимательно смотрел на остановившуюся напротив него машину, да и сами люди повели себя правильно, не стали открывать окна и двери автомобиля, чтобы получше разглядеть зверя.

Ранее мы писали о том, что другие приморцы при встрече с тигром начали громко кричать и свистеть. По словам специалистов, такое поведение может спровоцировать хищника.

флора и фауна