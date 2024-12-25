Казахстан вошел в топ-10 стран по индексу оказания онлайн-услуг

Кроме того, как сообщает телеканал, за 5 лет объем экспорта IT-услуг из Казахстана вырос в 20 раз — с 30 млн до почти 600 млн долларов. Если в прошлом году продано услуг на 529 млн долларов, то только за первые полгода 2024-го — на 305 млн.