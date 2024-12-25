Жителям Шелехова компенсировали затраты на льготные лекарства

В городе Шелехов Иркутской области люди не могли получить льготные медикаменты. Лекарства выписал врач и они являлись жизненно необходимыми, но как оказалось, отсутствовали в аптечной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.