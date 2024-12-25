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Жителям Шелехова компенсировали затраты на льготные лекарства

Выписанные лекарства отсутствовали в аптечной сети.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шелехов Иркутской области люди не могли получить льготные медикаменты. Лекарства выписал врач и они являлись жизненно необходимыми, но как оказалось, отсутствовали в аптечной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Заявители были вынуждены приобретать лекарства за счет собственных средств. В связи с этим прокуратура направила в суд четыре иска о понуждении компенсировать средства, затраченные заявителями на приобретение лекарственных препаратов, — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу жителей, потратившихся на лекарства, компенсацию около 40 тысяч рублей на всех. Исполнение после вступления в законную силу проконтролируют правоохранители.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре компания задолжала работникам зарплаты на более чем 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры деньги были выплачены работникам.