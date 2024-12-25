Способ покончить с проблемой бродячих собак назвал хабаровский общественник

Вопрос о том, что делать с бродячими собаками, вновь обострился в Хабаровском крае после гибели пенсионерки в Ванинском районе — псы растерзали пожилую женщину, когда та вышла набрать воды. За полторы недели до этого в соседнем селе псы напали на школьников, которые возвращались домой — к счастью, обошлось без жертв, поскольку детям удалось отбиться снежками, но одной из девочек ранили ногу. Как системно бороться с проблемой и предотвратить аналогичные случаи, рассказал «АиФ-Дальинформ» общественник, глава организации «Дело Жизни» Андрей Никонов.