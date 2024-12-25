Способ покончить с проблемой бродячих собак назвал хабаровский общественник

Вопрос о том, что делать с бродячими собаками, вновь обострился в Хабаровском крае после гибели пенсионерки в Ванинском районе — псы растерзали пожилую женщину, когда та вышла набрать воды. За полторы недели до этого в соседнем селе псы напали на школьников, которые возвращались домой — к счастью, обошлось без жертв, поскольку детям удалось отбиться снежками, но одной из девочек ранили ногу. Как системно бороться с проблемой и предотвратить аналогичные случаи, рассказал «АиФ-Дальинформ» общественник, глава организации «Дело Жизни» Андрей Никонов.
По его мнению, ситуация усугубляется из-за несовершенства действующего законодательства, которое не позволяет эффективно бороться с угрозой.
«Бродячие собаки, изъятые с улиц, не должны возвращаться обратно в городскую среду, — считает Никонов. — Вместо этого был принят закон, позволяющий тратить сотни миллионов на их стерилизацию, хотя у региона множество других проблем, требующих финансирования. Ответственность за такие решения должна быть на федеральном уровне — у Государственной Думы и Совета Федерации».
Общественник подчеркнул, что стерилизация и вакцинация не делают животных менее опасными, а иногда даже повышают их агрессивность. Как считает собеседник «АиФ-Дальинформ», кардинально перевернуть ситуацию может другой подход — усыплять бродячих собак в обязательном порядке, если за 2−3 недели с момента отлова не найдется хозяин. Такая мера поможет снизить риск трагедий, особенно среди детей.
«Если дикие животные, как волки или медведи, заходят в города и сёла, их ликвидируют. Почему дикие псы должны быть исключением? Это уже не домашние животные, а фактически те же самые волки, которые не знают человеческого общества и не испытывают привязанности к людям», — резюмировал Никонов.