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Судебные приставы Красноярского края присоединились к акции «Елка желаний»

Судебные приставы подарили девочке из Канска ее заветную мечту.

Источник: ГУ ФССП по Красноярскому краю

«Елка желаний» стала неотъемлемой доброй новогодней акцией, когда неравнодушные взрослые исполняют желания детей, сняв записки с елки. Не остаются в стороне и судебные приставы. Сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю по сложившейся традиции подхватили эстафету добрых дел. Старт мероприятию дали в Канске.

Там живет девочка Аня с особыми физическими потребностями. Подросток очень мечтала о велотренажере, который поможет ей тренировать и развивать мышечные функции. Но по определенным причинам родители не могли этого дать.

В преддверии праздника к ним в дом пришел Дед Мороз (на самом деле это был начальник отдела Николай Демин) с коллегами. Вместе они принесли большую коробку в подарочной упаковке. А внутри — то самое чудо, в которое верила Аня.

Акция продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства. И пообещали рассказать о других походах волшебников.