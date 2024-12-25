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Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 25 декабря

Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 75% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: pixabay.com

На западе, востоке, в центре области Абай, на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области, на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области, ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.