Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоялась в Москве

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов предстоящих новогодних каникул началась с получасовой задержкой. Вероятно, ее виновником стал актер Кирилл Зайцев. Исполнитель главной роли в этот вечер буквально разрывался между прессой, не отпускавшей артиста без комментария, друзьями-коллегами, пришедшими поздравить с премьерой, и поклонниками, пытавшимися урвать фотографию с кумиром.
За семь лет своего успешного существования франшиза «Последний богатырь» разрослась до трех фильмов и одного сериала. 2025 год начнется с приквела всей истории: в широкий прокат выйдет сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь».
В центре сюжета — Финист, который вместе со своим помощником Мелехой и помолодевшей Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока. Здесь герою предстоит на собственном опыте понять одну простую истину: один в поле не воин.
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Пребудет силушка: в Москве прошла премьера «Финиста. Первого богатыря».