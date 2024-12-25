Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоялась в Москве

В Москве в кинотеатре Октябрь прошла премьера фильма Финист. Первый богатырь , приквела о самом удалом и сильном богатыре Белогорья. Со сцены первого зала Октября генеральный продюсер Финиста Эдуард Илоян поздравил собравшихся не только с премьерой, но и с 10-летием с начала выпуска полнометражных фильмов студии Yellow, Black and White.