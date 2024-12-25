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Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоялась в Москве

В Москве в кинотеатре Октябрь прошла премьера фильма Финист. Первый богатырь , приквела о самом удалом и сильном богатыре Белогорья. Со сцены первого зала Октября генеральный продюсер Финиста Эдуард Илоян поздравил собравшихся не только с премьерой, но и с 10-летием с начала выпуска полнометражных фильмов студии Yellow, Black and White.

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов предстоящих новогодних каникул началась с получасовой задержкой. Вероятно, ее виновником стал актер Кирилл Зайцев. Исполнитель главной роли в этот вечер буквально разрывался между прессой, не отпускавшей артиста без комментария, друзьями-коллегами, пришедшими поздравить с премьерой, и поклонниками, пытавшимися урвать фотографию с кумиром.

За семь лет своего успешного существования франшиза «Последний богатырь» разрослась до трех фильмов и одного сериала. 2025 год начнется с приквела всей истории: в широкий прокат выйдет сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь».

В центре сюжета — Финист, который вместе со своим помощником Мелехой и помолодевшей Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока. Здесь герою предстоит на собственном опыте понять одну простую истину: один в поле не воин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пребудет силушка: в Москве прошла премьера «Финиста. Первого богатыря».